Arıcılık projesinden 5 milyon lira gelir elde edildi

Raporda, geçen yıl 29 ton bal, 1 ton polen ile propolis, bin 685 ana arı, 18 kilogram arı sütü, 220 gram arı zehri ve 700 oğul arı üretimi yapıldığı belirtildi. KAP54 kapsamındaki hibelerle, bal, propolis, polen, arı zehri, ana arı, suni oğul üretiminin 2022 yılında rekor seviyelere ulaştığı aktarılan açıklamada, ürünlerin BELPAŞ marifetiyle Bal54, Süt54, Kabak54, Nehir Çikolata ve Yöresel Ürünler Satış Noktaları'nda vatandaşa sunulduğu aktarıldı.

Belediyenin bal, süt, et, çikolata ve 60 kilometrelik Sakarya Botanik Vadisi’nden çıkan tıbbi aromatik bitkilerle üretilen şifa ürünlerini en kaliteli haliyle, uygun fiyata vatandaşa sunduğu, çiftçilere desteklerin verildiği kaydedildi. Açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Sakarya'yı, yarınların tarım ve sanayi şehir olan bu kenti, üreten vatandaşlarımızla inşa edeceğiz. Tarlasında, bahçesinde, evinde, iş yerinde katma değer üreten, Türkiye’nin üretim hacmine güç katan her bir vatandaşımızın yanında Büyükşehir var.”

SAKARYA