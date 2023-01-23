Atalık buğday tohumu toprakla buluştu

Atalık Karakılçık Buğdayı tohumlarının toprakla buluşturulduğu tarlayı gezen Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, “Atalık Karakılçık tohumlarımız boy verdi ve Mayıs ayı içinde hasadını yapacağız. Bu üretimimizle birlikte çiftçilerimizin tamamen organik olan Atalık Karakılçık Buğdayına dönmesini sağlayacağız. Kendi kültürümüze, kendi tohumumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Bu atıl tarlayı aldık ve ektik. İnşallah 3 ay içinde de hasadını yapacağız” dedi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte atalık tohumu karakılçık buğdayının deneme üretimini yaptıklarını söyleyen Gültak, Karakılçık buğdayı tohumunun tamamen organik olduğunun altını çizdi. Tohumun 10 bin yıllık yerli ata tohumu olduğuna dikkat çeken Gültak, buradan bekledikleri verimi elde ettikleri takdirde, köylülerle, tarımla uğraşan çiftçilerle de paylaşarak üreticilerin ata tohumuna dönmesini sağlayacaklarını belirtti. Besi sektöründe yem (silaj) olarak Maralfalfa bitkisi üretimine de değinen Başkan Gültak, “Maralfalfa; besin değeri yüksek bir bitki. Bu bitkinin farkı; yılda 2 hatta 3 kez hasadı yapılabiliyor olması. Onun da 3 ay içinde hasadını yapmış olacağız” diye konuştu.

MERSİN