Ayhan Zeytinoğlu: Çalışan sayısındaki artışı olumlu karşılıyoruz

Belma Özgen AKBAY

Zeytinoğlu, Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 10.2 olarak açıklandığını, bu oranın Ekim ayı ile aynı seviyede gerçekleştiğini, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan gerilediğini ifade etti. Açıklanan verilerin detaylarına bakıldığında Ekimden Kasıma çalışabilir nüfusun 79 bin kişi, istihdam edilenlerin ise 285 bin kişi arttığını söyleyen Zeytinoğlu, “Asıl izlenmesi gereken toplam çalışan sayısının ise Kasım itibariyle 31 milyon 574 bin kişiye yükseldiğini görüyoruz ve bunu olumlu karşılıyoruz. Burada tabii nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye yabancı sermaye çekilmesinin istihdama da katkı sunacağına dikkat çeken Zeytinoğlu, Kasım ayında sanayi üretimindeki gerilemeye rağmen katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırımları işaret eden sermaye malı üretimi ile yüksek teknolojili ürünlerdeki artıştan söz etti. TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretim endeksine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, Kasım ayı sanayi üretiminin alt kalemlerine bakıldığında geleceğe yönelik yatırım ve büyümeyi işaret eden sermaye malları üretiminde yıllık yüzde 18.3’lük artış olduğunu kaydetti.

KOCAELİ