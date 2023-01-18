Aziziye’de yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek

Erzurum'un güneş potansiyelini enerjiye dönüştürmek için çalışma başlatan Aziziye Belediyesi, ilçeye bağlı Ocak Mahallesi'ndeki arazi üzerinde iki yıl önce 1 megavat kurulu güce sahip GES kurdu. İlk etabı 2021'in Ocak ayında devreye alınan ve iki yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik üretiminin gerçekleştirildiği santrale, 6 bin 120 panel daha eklenerek, üretim kapasitesi 2 katına çıkarıldı. Arazinin güneş tarlasına çevrildiği bölgede, geçen ay üretime başlayan ikinci etapla birlikte yıllık 4 milyon kilovatsaat elektrik üretimi hedefleniyor.

Erzurum Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'un en önemli potansiyellerinden birinin güneş enerjisi olduğunu söyledi. Yaptıkları fizibilite çalışmalarının ardından Erzurum'un güneş potansiyelini katma değerli hale getirmek için 1 megavatlık güneş enerji santrali kurduklarını ifade eden Orhan, GES'in bulunduğu alanda ciddi bir güneşlenme olduğunu belirtti.

“İkinci etapla üretim iki katına çıkacak”

Bölgede yılın yaklaşık 330 gününün güneşli geçtiğine dikkati çeken Muhammed Cevdet Orhan, yaklaşık 1 yılda, 2 milyon kilovatsaat elektrik ürettiklerini dile getirdi. Belediyenin elektrik tüketimini, üretmiş olduğu enerjiden karşıladığını belirten Orhan, fazla ürettikleri enerjiyi insanların kullanımına sunarak gelir elde ettiklerini ifade etti. Güneş Enerji Santralinin kurulduğu yıl ile bugünü hesapladıklarında kendini amorti ettiğine, üzerine bir de belediyeye katma değer sağladığına dikkat çekti.

Arazinin koşulları, şartları ve büyüklüğünün yeterli olmasıyla ikinci etaba geçtiklerini dile getiren Orhan, geçen ay ikinci santrali devreye aldıklarını ve üretimin başladığını kaydetti. İkinci etapla üretimin iki katına çıkacağına işaret eden Orhan, “Bu yıl üreteceğimiz elektrik 4 milyon kilovatsaat olacak diye hesap ediyoruz. Bir megavatla yaklaşık bin hanenin elektriğini karşılıyorduk, şimdi 2 bin hanenin elektriğini üretmiş olacağız” dedi. Orhan, santralin hem ülkenin enerji ihtiyacı hem de ekolojik denge açısından Erzurum için önemli olduğunu belirtti.

Projenin kente katkılarına değinen Muhammed Cevdet Orhan, iki yılda ürettikleri 4 milyon kilovatsaat elektriğin 1 milyonunu belediye olarak kendilerinin kullandığını, diğer kısmını sattıklarını ifade etti.

Yıllık 80 bin ağaç kesilmedi

Dolayısıyla burada 3 milyon kilovatsaat satıştan kaynaklı gelirleri olduğunu aktaran Orhan, “Ekosistem ve çevre boyutu olarak da her iki elektrik santralimizden üretmiş olduğumuz elektrikten dolayı yıllık 2 bin ton karbon salımını engelliyoruz. Dolayısıyla atmosfere herhangi bir karbon salımı yapmadan bu elektriği üretiyoruz ve üretilen elektrikten yıllık 80 bin ağaç da kesilmemiş oluyor” ifadelerine yer verdi.

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