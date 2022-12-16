Başkent EDAŞ Karabük’te kış hazırlıklarına devam ediyor

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Karabük’te kaliteli ve kesintisiz enerji için şehir merkezi dâhil 7 ilçenin farklı köy ve mahallelerinde 162 personel, 54 araç ile şebekenin tamamını gözden geçirerek bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

İl genelinde toplamda 142 milyon liraya ulaşan bütçeyle, arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve tüketicilerin rahat bir kış geçirmesi için yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 5 adet dağıtım trafosu, 32 adet alçak gerilim dağıtım panosu ve 5 adet beton köşk tesis ederek çalışmalarını sürdürdü.

Araçların bakımları tamamlandı, malzemeler depolandı

Başkent EDAŞ montajını gerçekleştirdiği 8 hücre, 1210 adet direk ve 197 adet aydınlatma armatürüne ek olarak, 124 adet bina, 347 adet direk üstü trafo ve 662 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı. Ayrıca şirket, 20,41 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu ve 10,24 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefledi.

Alanında tecrübeli saha ekipleri ile gece gündüz teyakkuzda olan Başkent EDAŞ, olağanüstü kış şartlarının neden olabileceği afet kaynaklı arıza ve kesintilere yönelik olarak da hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şirket; yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımlarını tamamladı, arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeleri ise lojistik hizmet merkezlerinde depoladı.

Destek ekipleri harekete geçmeye hazır

Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte Enerjisa Enerji’nin 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Karabük’e ek olarak Ankara, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde hizmet veriyor.

Hizmet verdiği illerden birinde, yoğun kar, fırtına ya da sel gibi olağanüstü afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda şirket, hizmet verdiği diğer illerden veya diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nden destek ekiplerini teyakkuza geçirebiliyor.

Söz konusu meteorolojik tahminlerin gerçekleşmeye başlamasıyla Başkent EDAŞ, kesintisiz enerji için söz konusu destek ekiplerini ilgili araç ve ekipmanlarıyla en hızlı şekilde afet bölgesine intikal ettirebiliyor.