Berdan Cıvata 9’uncu Verimlilik Proje Ödüllerinde ikinci oldu

Mersin-DÜNYA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 9’uncu Verimlilik Proje Ödülleri’nde Berdan Cıvata ikincilik ödülü kazandı. Berdan Cıvata’nın “Farklı Boyut ve Türlerde Bağlantı Elemanlarından Civata, Somun ve Rondela Birleştirme Otomasyonu Gerçekleştirebilen Akuplaj Makinası Tasarımı ve İmalatı” Projesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Verimlilik Proje Yarışması’nda 596 firmanın değerlendirildi. Berdan Cıvata Yerlileştirme Kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Tasarımı ve imalatı Berdan Cıvata Ar-Ge Merkezi mühendisleri tarafından yapılan ve Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil Akuplaj Makinesi, cıvata, somun, pul takımlarının birleştirme hızını iyileştirerek istenilen zamanda ve istenilen miktarda sipariş teslim yapılmasını sağladığı gibi aynı zamanda ürünün kaplama ve mukavemet sınıfına göre ilgili standartların önerdiği tork değerini sağlamak üzere, sürtünme katsayısına ulaşmak amacıyla yağlamalar yapılarak akuplaj işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen ödül töreninde Ödülü Berdan Cıvata Teknik Operasyonlar Direktörü Dergah Uysal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zeki Kıvanç'tan aldı. Ödül kapsamında, ‘’Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi’’ ve Adana Model Fabrika tarafından sağlanacak "Öğren-Dönüş Programı" hizmetinden ücretsiz yararlanma hakkı da kazanıldı.