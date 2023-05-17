BUMİAD hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı

Sercan SELÇUK

Basın toplantısında konuşan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, üyelerinin uzmanlıklarından yararlanarak, topluma faydalı olmak için çalışmalar düzenlediklerini vurguladı. Başkan Gümüş ‘’ BUMİAD oldukça özel bir topluluk, pozitif bilim insanlarının grubu. Bunların hepsi bütün arkadaşların hepsi pozitif bilim insanları. Doğrularımızın şehre umut, mutluluk, huzur ve neşe katacağına eminim.’’ dedi.

BUMİAD bilimin öneminin farkında

Hizmet bayrağını daha yükseğe taşımak için mücadele edeceklerini belirten Başkan Mustafa Gümüş şunları söyledi ‘’Tamamı mühendislerden ve mimarlardan oluşan bir grubuz. Dolayısıyla oldukça eğitimli, arkadaşlarımızın hepsi kendi alanlarında bulunan büyük başarılar sağlamış, uzunca yıllar kendi iş yerlerinde üretim yapmış insanlar. Yani okul sonrasında da saygınlıklarını korumuşlar, büyütmüşler ve etkin olmuşlar. Sözü dinlenir, güvenilir, problemsiz işler yapan gruplar haline gelmişler. Bilimin ne kadar önemli olduğunu maalesef yaşayarak öğrenmekteyiz. BUMİAD'ın misyonu Mustafa Kemal Atatürk ilkelerine bağlı kalarak bütün bilgi ve birikimini birlikte yaşadığımız topluma aktarmaktır"

BUMİAD oldukça özel bir sivil toplum kuruluşu

Toplantıda BUMİAD yönetim kurulunda yer alan isimler hakkında bilgi veren Başkan Gümüş BUMİAD'ın özel bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Başkan Gümüş, BUMİAD'ın 8. Dönem Yönetim Kurulu listesinde Zarif Ayça Güler, Özcan Gök, Bülent Alp, Yaşar Poyraz, Murat Evke, Semiha Öztan, Ender Karaelli, Onur Bayındır, Reyhan Ağcihan ve İsmail Yılmaz’ın bulunduğunu ifade etti.