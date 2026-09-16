Burkay: Bursa sanayisini geleceğe göre planlamalı

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Bursa’daki 17 OSB’nin toplam yüz ölçümünün, Çin’in Guangzhou kentindeki tek bir endüstri bölgesinin yüzde 10’una dahi ulaşmadığını belirten Burkay, “40-50 yıl önceki rakamlarla gelecek planlanamaz. Herkesin tembel olma hakkı olabilir ama Bursa’nın böyle bir lüksü yok. Türkiye ekonomisinin yüzde 8,6’sını üretebilecek bir potansiyele sahipseniz, aksiyonlarınız tüm ülkeyi etkiler. Bursa vizyonsuz olamaz” dedi.

Girişim fonunda 650 ortak

Bursa’nın üretim gücünün yanı sıra teknoloji, girişimcilik ve lojistik alanlarında da kapasitesini artırması gerektiğini belirten Burkay, BTSO tarafından kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na Kayapa’dan 29 sanayicinin ortak olduğunu, toplam ortak sayısının 650’ye ulaştığını aktardı. Fonun ilk yılında yüzde 126 değer kazandığını belirten Burkay, devam eden projenin gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Bursa’da liman, otoyol ve demiryolu bağlantılarına sahip Lojistik Teknoparkı projesinin de hayata geçirildiğini belirten Burkay, yatırımların kentin küresel rekabet gücünü destekleyeceğini ifade etti.