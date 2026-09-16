Konya yapı malzemelerinde ihracat için UR-GE projesi
Konya Ticaret Odası (KTO), inşaat ve yapı malzemeleri sektöründeki firmaların dış pazarlara açılmasını ve ihracat kapasitelerini artırmasını amaçlayan UR-GE projesi hazırladı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 20 firmanın katılımıyla yürütülmesi planlanan projede eğitim, danışmanlık ve uluslararası pazar çalışmalarına odaklanacaklarını söyledi.
Konya’nın yapı kimyasalları, prefabrik yapılar, beton ürünleri, metal yapı malzemeleri ve yalıtım ürünlerinde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Öztürk, bu kapasitenin ihracata daha fazla yansıtılması gerektiğini ifade etti. Projeyle ihracat yapmayan firmaların dış pazarlara açılması, ihracatçıların ise yeni pazarlara ulaşması amaçlanıyor.
Firmaların ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık
Proje kapsamında firmaların hedef pazar belirleme, uluslararası pazarlama, müşteri bulma, fiyatlandırma ve kurumsal kapasite alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.
“Yurt dışındaki fırsatlara erişimi kolaylaştıracağız”
Öztürk, firmaların birlikte hareket ederek yurt dışındaki projelere ve iş fırsatlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacaklarını belirterek, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Proje ile firmaların yeni pazarlara ulaşmasının yanı sıra bu pazarlarda kalıcı ticari ilişkiler kurması amaçlanıyor.