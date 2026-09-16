Konya yapı malzemelerinde ihracat için UR-GE projesi

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Konya’nın yapı kimyasalları, prefabrik yapılar, beton ürünleri, metal yapı malzemeleri ve yalıtım ürünlerinde güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Öztürk, bu kapasitenin ihracata daha fazla yansıtılması gerektiğini ifade etti. Projeyle ihracat yapmayan firmaların dış pazarlara açılması, ihracatçıların ise yeni pazarlara ulaşması amaçlanıyor.

Firmaların ihtiyaçlarına göre eğitim ve danışmanlık

Proje kapsamında firmaların hedef pazar belirleme, uluslararası pazarlama, müşteri bulma, fiyatlandırma ve kurumsal kapasite alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

“Yurt dışındaki fırsatlara erişimi kolaylaştıracağız”

Öztürk, firmaların birlikte hareket ederek yurt dışındaki projelere ve iş fırsatlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacaklarını belirterek, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini söyledi. Proje ile firmaların yeni pazarlara ulaşmasının yanı sıra bu pazarlarda kalıcı ticari ilişkiler kurması amaçlanıyor.