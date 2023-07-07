Bursa dünya barışına ev sahipliği yapacak

Serhat İNCİ

Uluslararası Rotary (UR) 2440. Bölge Federasyonu, 1 Temmuz’da başladığı yeni dönem hedefleri için Bursa’da basın toplantısı gerçekleştirdi.

Onkoday Sosyal tesislerinde gerçekleşen etkinliğe UR 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayda Özeren, kulüp başkanları ve bölge görevlileri katıldı.

2023-2024 dönemine başladıklarını belirten Başkan Özeren, “Daha iyi bir eğitim için umut olacağız. Daha yeşil bir çevre için umut olacağız. Daha sağlıklı bir nesil için umut olacağız. Daha barışçıl bir toplum için umut olacağız” dedi.

Rotary’de toplumun ihtiyaç ve taleplerine paralel olarak birçok konuda oluşturulan komiteler ile çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Özeren, barış içinde yaşamanın Rotaryenlerin öncelikli konularından biri olacağını olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki yıl İzmir ve Bursa’da barış konferansı gerçekleştireceklerini kaydeden Özeren, “Günümüzde yaşanan gerginlik ve savaşların yarattığı toplumsal ayrılıklara “Dur!” demek için, kültürlerin beşiği Anadolu topraklarında dünya barışına örnek çalışmalar ile Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış Dünyada Barış’ sözünün ışığında ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kansere desteğe devam

Başkan Özeren, kanser hastası ve yakınlarıyla sosyal ve ruhsal dayanışmayı sağlamak, bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak, kanser hakkında toplumun bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla kurulan Onkoday’a, Bursa’da desteklerinin süreceğini de söyledi.

Gezici kütüphanenin durakları genişliyor

Ayrıca Nilüfer Belediyesi ve Rotary işbirliğiyle 3 yıl önce Gezici Kütüphane’nin hayata geçtiğini hatırlatan Özeren, “Gezici Kütüphane, bu hizmete erişim konusunda dezavantajlı bölgeler için şahane bir fırsat sundu. Nilüfer’in 40 farklı bölgesinde 170 bin kişiye hizmet götüren Gezici Kütüphane, sahip olduğu 8 bine yakın kitap ile huzurevleri, bakım evleri, afet bölgeleri gibi farklı okuyucu duraklarını da rotasına ekliyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca depremin etkilediği Hatay’da 100 çadırlık yaşam alanı yerine, 2 konteyner kent, okul ve mobil sağlık hizmet araçları depremzede vatandaşlara desteğe devam edeceklerini söyleyen Özeren, Cumhuriyet’in 100. yılına özel 100 kitaplık kuracaklarını, kadın istihdamına yönelik mesleki eğitim ve kariyer projeleri gerçekleştireceklerini, dünyanın ilk organ nakli heykelini yakın zamanda İzmir’e kazandıracaklarını, 30 Ağustos’da Uluslararası Çanakkale Yüzme Yarışlarını 36. yılında yerli yabancı 850 kişilik katılımcı ile gerçekleştireceklerini açılamasında bulundu.

Başkan Özeren’in konuşmasının ardından yeni dönemde görev alacak kulüp başkanları projelerinden kesitler sundu.