Bursa Textile Show Fuarı 70 ülkeden profesyoneli ağırladı

Kenan SERTALP

BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve KFA Fuarcılık’ın çalışmaları kapsamında Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden gelen binin üzerinde nitelikli yabancı alıcı da firmalarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının ihracat odaklı büyümesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında 2023 yılında bir fuar organizasyonunu daha geride bıraktıklarını söyledi.

Ocak ayında 80’e yakın ülkeden alıcının ziyaret ettiği Junioshow Fuarı’nın ardından Bursa Textile Show Fuarı’nda da dünyanın farklı coğrafyalarından sektör profesyonellerini Bursa’da ağırladıklarını ifade eden Burkay, ABD’den Japonya’ya Hindistan’dan İspanya’ya Rusya’dan Ürdün’e kadar sektörün önemli oyuncularının yer aldığı alım heyetlerini fuarda iş dünyası temsilcileriyle buluşturduklarını kaydetti.

Burkay, paydaşların güçlü iş birliği ve tekstil sektör temsilcilerinin özverili yaklaşımlarıyla Bursa Textile Show’un dokuzuncusunu tamamladıklarını belirterek, “Bursa’mız tekstil ve kumaş sektöründe kaliteli üretimi ve tasarımıyla uluslararası arenada önemli bir merkez konumunda. Kentimizin sektördeki rekabetçiliğini güçlendirmek istiyoruz. Fuar bu yıl bizim için ayrıca farklı bir anlam taşıyor.

Ülke olarak Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketi yaşadık. Bizler de yardımlaşma ve dayanışma şuuruyla düzenlediğimiz fuarımızın gelirini deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullanacağız. Bu noktada tüm firmalarımıza bu zorlu süreçteki destekleri ve fedakârlıkları için teşekkür ediyorum” dedi.