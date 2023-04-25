Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’ye örnek oluyor

Denizli Sanayi Odası temsilcileri Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iş dünyasına yönelik hizmet veren BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, BTSO EVM, BUTGEM ve BUTEKOM’da incelemeler gerçekleştirdi.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz tarafından karşılandı. Denizli Sanayi Odası heyetine bilgi veren Hakan Batmaz, Bursa iş dünyasına yönelik üretim, sanayi, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalara hızla devam ettiklerini belirterek, “BTSO Eğitim ve Teknoloji Kampüsü’nde bulunan iştiraklerimiz BTSO MESYEB, Bursa Model Fabrika, EVM, BUTGEM ve BUTEKOM birçok sektörde ticaret ve üretim yapan firmalar için kalifiyeli personelden firmaların yalın üretimine kadar birçok alanda hizmet veriyor. Burada gerçekleştirdiğimiz örnek çalışmalarla Bursa dışındaki illerimizin yanı sıra yurt dışında da rol model olarak görülmekten dolayı gururluyuz.” diye konuştu.

“Güçlü Bir Vizyon Ortaya Konulmuş”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu da Denizli’de inşası planlanan Model Fabrika hakkında bilgi almak için Bursa’ya geldiklerini ifade etti. BTSO’nun yoğun emekle ortaya çıkardığı Bursa Model Fabrika’nın Denizli’ye ve birçok şehre de örnek olacağını ifade eden Kasapoğlu, “BTSO’nun kazandırdığı teknoloji, eğitim ve istihdam odaklı tesisler oldukça önemli. Çünkü burada üniversite öğrencilerinin, sanayicinin istifade ettiği çok değerli hizmetler var. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin rekabetçiliğine rehberlik edecek bu tür tesislerin sayısı ne kadar çok artarsa sanayicimiz de bir o kadar vizyonunu genişletir. İlerleyen günlerde Bursa ile Denizli arasında bu bağlamda ilişkilerin daha da yoğunlaşmasına odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.