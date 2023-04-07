Bursa’da dönüşüm Burkent’le başlıyor

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler birinci derece deprem kuşağında olan Bursa’ya çevrildi. Bursa’nın depreme karşı dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla 1999 depreminin ardından bu konuda pek çok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde yeni bir süreç başlatıyor.

Kentsel dönüşümün daha hızlı ve güvenli olması için Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinden Burkent AŞ arasında protokol imzalandı. Halen kaba inşaatların tamamlanma aşamasına geldiği Yiğitler-Esenevler-75. Yıl kentsel dönüşüm projesini sürdüren Burkent, imzalanan protokolle, İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki Altınova, Fatih ve Yeşilova mahalleleri içerisinde bulunan yaklaşık 22 hektar büyüklüğündeki rezerv yapı alanında da uygulama yapabilecek. Bunun yanında Değirmenönü, Karapınar ve Cumalıkızık mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 13,86 hektarlık rezerv yapı alanı, Arabayatağı Mahallesi’ndeki riskli alandaki parseller ve Büyükşehir’in proje yürüttüğü diğer alanlarda Burkent uygulama yapabilecek.

Burkent AŞ, kentsel dönüşüm çalışmalarında kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan ihale usulleri uygulama, kat karşılığı ve hasılat paylaşım usulleri de dâhil olmak üzere her türlü ihale yöntemi ile inşaat yapabilecek.

Her adım kentsel dönüşüme

Özellikle kentsel dönüşüm projelerinde daha hızlı sonucu gidilmesini sağlayacak protokol Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Burkent A.Ş Genel Müdürü Ahmet Avcı arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Alinur Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye’yi yasa boğduğunu ve herkesi derinden etkilediğini söyledi.

Başkan Aktaş, “Bu depremle tekrar gördük ki şehirlerin kaderi için kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. Hâliyle Bursa’nın geleceği de kentsel dönüşüme bağlı. Unutmayalım ki Bursa’nın bir geleceğinin olabilmesi için atacağımız her adım kentsel dönüşüme çıkacak. Bizler bu işi belediyelerin görevi olarak yürüttüğü rutin bir faaliyet olarak görmüyoruz. Bu işi, vatandaşlarımızın canını kurtarmakla eşdeğer görüyoruz.

Deprem tehlikesi yüksek şehrimizi bütüncül olarak ele alıyoruz. Kentsel dönüşümün daha hızlı ve güvenli olması için iştirakimiz Burkent AŞ ile protokol imzaladık. Böylelikle belediyemizin yürüttüğü projeler ile planlanan proje alanlarında Burkent’in uygulama yapmasının öne açılmış oldu. Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.