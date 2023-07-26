Bursa'da dönüşüm değişimle başlayacak

Kenan SERTALP

Sıcaksu Bölgesi, Gaziakdemir Bölgesi, Hanlar Bölgesi, İstanbul Caddesi, Çelebi Mehmet Bulvarı, Yiğitler Mahallesi, Esenevler Mahallesi, 75.Yıl Mahallesi, Arabayatağı – Ulus Mahallesi, Karapınar Mahallesi’nde süren kentsel dönüşüm çalışmalarını takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm proje alanlarını basın mensupları ile gezdi.

‘Taraflar isterse dönüşüm olur’

Özel girişim ve devlet eliyle olması fark etmeksizin Bursa’da kentsel dönüşümü sağlamak istediklerini ve kararlı olduklarını belirten Aktaş, “Kentsel dönüşüm mayınlı bir alan. Tarafların beklentileri yüksek. İdareyi zorlayan konular var, hukuki sıkıntılar var ve mali anlamda problemli konular var.

5,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıyım, ‘bize ne zaman kentsel dönüşüm gelecek’ lafını duymaktan sıkıldım. Kentsel dönüşüm öyle seyyar satıcı gibi şehri gezmiyor. Taraflar isterse kentsel dönüşüm olur” dedi. Vatandaşa sorumluluk çağrısı Kentsel dönüşüm alanları gezisinin sonunda projelerle ilgili değerlendirme yapan Aktaş, “Bursa’da kentsel dönüşümle alakalı çok özel bir hamle başladı.

Olası bir depreme hazırlıklı olmamız da kaçınılmaz bir gerçek. Bu manada kurumsal anlamda kentsel dönüşüm adımlarını atıyoruz. Hem yeni yollar açılıyor hem daha sağlıklı, kaliteli binalar yapılıyor. Bir taraftan da mevcut binalarla alakalı desteklenmeler, güçlendirmeler devam ediyor. Ben bu noktada her vatandaşımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yerinde ve uzlaşı temelli bu dönüşümlerle kente 8 bin 644 konut ve 908 dükkan kazandıracak.