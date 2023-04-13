Bursagaz “Beslenme Dostu İş Yeri” belgesini aldı

Bursagaz, Sağlık Bakanlığı’nın “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” belgesini Bursa’da alan ilk şirket oldu. Bakanlığın sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan programı kapsamında Bursagaz, yapılan denetimler sonucu belgeyi almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından tasarlanmış olan Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı’na başvuran Bursagaz, bu kapsamda yapılan kontroller ve denetimler sonucu belgeyi almaya hak kazandı.

Çalışanların beslenme düzeni kontrol ediliyor

Çalışanlarının beslenme düzeni, alışkanlıkları ve sağlık etkilerini periyodik olarak kontrol eden Bursagaz, buna ek olarak iş yerinde ve iş hayatı dışında fiziksel aktiviteyi destekleyici çok sayıda sportif faaliyetler ve etkinlikler düzenliyor.

Doğru beslenme alışkanlıklarının edinilmesi, spor öncesi ve sonrası beslenme düzeni, sağlıklı iş-yaşam dengesi gibi farklı konularda çalışanlar ve ailelerine yönelik uzman söyleşileri gerçekleştiriliyor. Şirket içerisinde basketbol, futbol, voleybol ve bisiklet branşlarında spor kulüpleri ile çalışanlarına her hafta antrenman imkanı sunan Bursagaz, her yıl tüm çalışanlarının katılımıyla farklı branşlarda olimpiyat etkinlikleri düzenliyor. Ayrıca 2022 yılında online gerçekleştirilen yüz yogası, nefes atölyesi, spor egzersizleri gibi pek çok etkinliği, 2023 yılında da fiziki olarak devam ettirmeyi planlıyor.





