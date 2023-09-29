Bursa’nın vitrini etap etap yenileniyor

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'nın depreme karşı daha dirençli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tamamlanan, devam eden ve projelendirilen dönüşümlerle Bursa’ya 10 bine yakın yeni konut kazandıracak. Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Yiğitler Kentsel Dönüşümünde hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Büyükşehir Belediyesi, Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Hisar Bölgesi, Sıcaksu, Gaziakdemir, Akpınar 1050 Konutlar, Altıparmak, Karapınar ve Arabayatağı projeleriyle adeta bir kentsel dönüşüm hamlesi başlattı.

İkinci etap başlıyor

Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak ‘plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle’ görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında 193 konut, 118 ofis ve 30 dükkânın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 103 konut, 77 ofis ve 13 dükkân, bölgenin dönüşümünde rezerv olarak kullanılırken, projenin ikinci etabının uygulanacağı alana kamulaştırma ve yıkımlar tamamlandı. Toplam 816 konut ve 81 dükkanın inşa edilecek ikinci etap alanında kalan son bina, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’ın da katıldığı törenle yıkıldı.

Ulaşıma nefes olacak

Alanda toplam 362 adet binada 954 adet bağımsız bölümün yıkımı tamamlanırken, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi aynı zamanda bölge trafiğine de nefes aldıracak. Beşyol Kavşağı dönüş kolunun yapılacağı alan da tamamen temizlenirken, imalata kısa sürede başlanacak. Böylelikle hem Bursa - İstanbul aksında hem Çelebi Mehmet Bulvarı doğu-batı aksında kesintisiz ve güvenli bir ulaşım sağlanmış olacak. Beşyol Kavşağı’nın tamamlanmasının ardından buradaki trafik ışıklarının kaldırılmasıyla, bölgedeki trafik akışı da hızlanmış olacak. İhalesi yapılan Beşyol Kavşağı’nın yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Satmak için yapmıyoruz

Projenin ikinci etap alanında kalan binanın yıkım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, doğumdan ölümü hayatın her alanında olan belediyecelikte en zor işlerden birinin de kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Bursa için Uludağ ne kadar gerçekse, depremin de o kadar büyük bir gerçek olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, arabasını, eşyasını yenilerken masrafa giren vatandaşların evlerini yenilerken de bazı masrafları göze alması gerektiğini kaydetti. Gerek BURKENT, gerekse de proje paydaşı müteahhitler aracılığıyla 12-13 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projesi yürüttüklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Biz emlak fuarlarında daire satmak için kentsel dönüşüm yapmıyoruz. Tamamen dönüşüm yapabilmek için konut üretiyoruz ve tamamını kentsel dönüşümde kullanıyoruz. Biz Bursa’nın değişmesini ve dönüşmesini arzu ediyoruz. İnsanlarımız sağlıklı, güvenli binalarda otursun istiyoruz. Acilen depremle alakalı adımlar atmak lazım. Yıkmak zor iş. Kimsenin hayalleriyle oynamak gibi bir derdimiz yok. Biz gönüller yapmaya geldik. Ama takdir edersiniz ki 40-50 yıllık, hiçbir dayanımı olmayan, bir gün mezarımız olma ihtimali olan binaların acilen yıkılıp yenilenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Peş peşe müjdeler

Kentsel dönüşümün yanı sıra Bursa’nın depreme karşı dirençli hale gelmesi için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile birlikte başlattıkları çalışmaların hızla devam ettiğini de dile getiren Başkan Aktaş, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, Mudanya ve Gemlik’i kapsayan çalışmalarda yüzde 80’lere ulaştıklarını, hem zemini tanıtıma hem de binaların dayanıklılıklarını görme adına önemli ölçümler yapıldığını vurguladı. Bursa’nın dönüşümüne dair heyecanlı olduklarının altını çizen Başkan Aktaş, konuşmasında müjdeleri de peş peşe sıraladı. İstanbul Kentsel Dönüşümü Proje Alanında kalan Beşyol Kavşağı’nın ihalesini yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bir hafta içinde yer teslimi yapıyoruz. Yıl sonuna kadar da bitiriyoruz. Yine burada birinci etap binalarını yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Sırada Altıparmak var. Kararlıyız, yıl sonuna kadar da ilk yıkımlara başlayacağız. Birilerine rant sağlayalım, birilerini zengin edelim derdinde değiliz. Vatandaşlarımızın geleceğinin güvenli olması, yeni yolların açılması, tarihi mekanların ortaya çıkarılması gibi bir önceliğimiz var” dedi.

Altınova Mehmet Karaoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgenin varoşluktan çıkmasına yardımcı olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından ikinci etap alanında kalan son binanın yıkımı da Başkan Aktaş’ın talimatıyla gerçekleşti.