C-Prot, VB100 ödülünün sahibi oldu

Endpoint Security ve Internet Security ürünleriyle de dikkat çeken C-Prot, yüksek teknolojiyle desteklenen siber güvenlik ürünleriyle kullanıcılarını dijital dünyada güvende tutmaya devam edeceğini bildirdi.

C-Prot Siber Güvenlik Teknolojileri'nin CEO'su S. Bilgehan Üstündağ, “Virus Bulletin'in 2023 Kasım testinde uygulamaya başladığı VB100 1.5 test metodolojisiyle katıldığımız testlerde, ürünlerimiz en yüksek tespit başarı oranına sahip olarak A+ tespit seviyesiyle ödüllendirildi. Bu, siber güvenlikte ne kadar etkili ve güvenilir bir çözüm sunduğumuzun açık bir göstergesidir.

Siber saldırılara karşı üst düzey bir koruma sağlamak ve müşterilerimize güvenli bir dijital deneyim sunmak adına yaptığımız çalışmalar, sektördeki başarımızı bir kez daha tescilledi” dedi. 2024'e dair hedeflerini aktaran S. Bilgehan Üstündağ, "Siber tehditlerin giderek karmaşıklaştığı bu dönemde müşterilerimize en üst düzeyde güvenlik sağlamak için Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Özellikle siber tehditlere karşı daha etkili ve yenilikçi çözümler sunmak adına teknolojik yeteneklerimizi daha da güçlendireceğiz. Uluslararası arenada güçlü ortaklıklar kurarak, küresel siber güvenlik standartlarını belirleme ve geliştirme konusundaki liderliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.