ÇAYKUR 2022'de 162 bin 958 ton kuru çay sattı

Geçen yıl alınan yaş çay karşılığı üreticilere 4 milyar 100 milyon lira ödenerek bütün ödemelerin tamamlandığını ifade eden Alim, ÇAYKUR’un 47 fabrika ile yolculuğuna devam ettiğini, iki fabrikanın bu yıl hizmete alınacağını aktardı.

Alim, ÇAYKUR’un yaş çay alımlarının yanında en büyük hedefinin kuru çay satışını artırmak olduğunu kaydederek, Yaş çayı alıp işlemek, kuru çaya dönüştürmek büyük başarı ama bunu başarı kabul etmiyoruz. Aldığımız yaş çay karşılığı kuru çay satışı yaparsak bizim için başarı gerçek başarı olur” dedi. Daha önce kurum tarihinin en yüksek kuru çay satışını 2021’de gerçekleştirdiklerini anımsatan Alim, 2021’de 860 bin tonun üzerinde yaş çay alırken 158 bin tonun üzerinde kuru çay satışı olduğunu, önceki yılı geride bırakarak yaklaşık 163 bin ton kuru çay satışı yaptıklarını, bunun 3 bin tonunun yurt dışı satışı olduğunu kaydetti.

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