ÇKA’nın Mersin’de desteklediği 19 proje hayata geçirildi

Derya ÖZGÜR

Mehmet Fatih Kacır, Mersin'i sanayi, üretim, istihdam ve yatırım teşvikleriyle desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Mersin’in Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirten Kacır, son 22 yılda Mersin’de ilave yatırımlar için 2 bin 483 yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini kaydetti.

Çukurova Kalkınma Ajansıyla Mersin ekonomisini büyütmeye, geliştirmeye, üretimini ve istihdamını arttırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğinin altını çizen Kacır, “Şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi adına 5 yeni Organize Sanayi Bölgesi ve 2 yeni endüstri bölgesi kurduk. 24 bin 500 ilave istihdam oluşturduk.

Şehirlerimizin kalkınmasının, sürdürülebilir büyümesinin teminatı olarak gördüğümüz KOBİ’lerin yanında olmaya devam ettik. 22 yılda, Mersin'de 28 bin işletmeye 3 milyar 700 milyon lira KOSGEB katkısı verdik.

Şehrimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kotasında büyümesine devam ederken, katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını güçlendirmek adına 2 teknopark, 11 kariyer merkezi ve 1 tasarım merkezini Mersin’e kazandırdık. 371 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 51 bin 300 istihdamın önünü açtık” diye konuştu.