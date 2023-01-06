Çöpten 78 milyon kilovatsaat elektrik üretildi

Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sahaları ve Aslım Katı Atık Sahası’nda çöpler, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Şehir ekonomisine katkı sağlamak için çalışma yaptıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şunları kaydetti:

“5 metan gazından elektrik enerjisi üretimi yapan tesisimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bu 5 tesiste katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Böylelikle sera gazı azaltımı ve enerji üretimi sağlanıyor. 2022’de 78 milyon 11 bin 490 kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bugüne kadar üretilen elektrik miktarı ise 617 milyon 542 bin 178 kilovatsaat oldu.”

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