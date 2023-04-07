Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan eğitime teknolojik destek

Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, hayata geçirdiği “2023 Yılı Cevher Hibe Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile hibe sözleşmesi imzaladı. BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Koray Aki’nin koordinatörlüğünü yaptığı “Teknolojik Dönüşüm ile Geleceği Yakalıyoruz” projesi Coşkunöz Eğitim Vakfı’ndan 600 bin TL’lik hibe desteği almayı başardı.

Coşkunöz Aktaş: ‘Hibe desteğine 53 şehirden 103 başvuru’

’Teknolojik Dönüşüm ile Geleceği Yakalıyoruz’’ projesinin de diğerleri gibi son derece kıymetli olduğunu kaydeden Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş hibe desteklerini özellikle kamu kurumlarının yararına açmak istedikleri için eğitim temelli bu projeleri desteklediklerini belirtti. Vakıf Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş “Hibe desteklerimizi özellikle kamu kurumlarının yararına açmak istedik. Kamu üniversiteleri, meslek liseleri ve meslek yüksekokullarına da öncelik verdik. 53 farklı şehirden 103 proje başvuruda bulundu. Bu projeler 5 bağımsız denetçi tarafından incelendi ve bu projeye hibe desteği gerçekleştirildi.

Toplam bütçesi ise 900 bin TL olarak belirlenen projenin hibe desteği sözleşmesine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş imza attı. Etkinlikte Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Yahya Ulusoy, akademisyenler ve Vakıf yöneticileri de hazır bulundu.