Çukurova Havalimanı 2 bin istihdam sağlayacak

Ziya İPEK

2 bin kişilik istihdam oluşturması planlanan ulaşım hizmetleri 300 araçla gerçekleştirilecek. Çukurova Havalimanı yapımını ve işletmeciliğini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu ile ulaşım hizmetleri alanında mutabakata varan Çukurova Bölgesel Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yasin Boyraz, havalimanının bölgeye değer katmasının yanında ekonomik katkı da sağlayacağını söyledi.

Çukurova Havalimanı ulaşım hizmetlerinin tamamını esnafın oluşturduğu bölgede kurulan bir kooperatifin üstlenmesinin gurur verici olduğunu anlatan Boyraz, “Kurulduğumuz günden itibaren Adana ve Mersin bölgesi esnafımıza fayda sağlayabilmek için çok ciddi mücadele verdik. Sürecin en başından itibaren her zaman yanımızda olan Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Niyazi Göger’e desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.