Deniz üstü rüzgâr enerjisi hedefleri açıklandı
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, ODTÜ İnşaat Mühendisliği, Durham University ve İZKA iş birliği ile düzenlenen ‘Türkiye’de Deniz Üstü Rüzgar ve Yüzer Güneş Enerjisi Çalıştayı’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yakın zamanda deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik bir hedef açıkladığını söyledi.
2035'te 5 gigavatlık hedef Türkiye’nin deniz üstü rüzgâr enerjisinde 2035 yılı için 5 gigavatlık bir hedefinin bulunduğunu aktaran Yavuz, “İZKA olarak İzmir’in rüzgâr enerjisi alanında çok ciddi bir üstünlüğe sahip olduğunu düşünüyoruz ve bu kapsamda da çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Ajans olarak temennimiz Türkiye’de nasıl ki rüzgâr enerjisi santrali 1990’lı yılların sonunda ilk defa İzmir’de kurulduysa, deniz üstünde de yine İzmir’de bunun başlangıcını yapmak” diye konuştu.
İZMİR