Deniz üstü rüzgâr enerjisi hedefleri açıklandı

2035'te 5 gigavatlık hedef Türkiye’nin deniz üstü rüzgâr enerjisinde 2035 yılı için 5 gigavatlık bir hedefinin bulunduğunu aktaran Yavuz, “İZKA olarak İzmir’in rüzgâr enerjisi alanında çok ciddi bir üstünlüğe sahip olduğunu düşünüyoruz ve bu kapsamda da çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Ajans olarak temennimiz Türkiye’de nasıl ki rüzgâr enerjisi santrali 1990’lı yılların sonunda ilk defa İzmir’de kurulduysa, deniz üstünde de yine İzmir’de bunun başlangıcını yapmak” diye konuştu.

İZMİR