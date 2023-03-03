Depremin Adana'daki hasar bilançosu ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce oluşturulan 243 hasar tespit ekibi sahada 42 bin 563 binada tarama yaptı. Depremlerde Çukurova ilçesinde 11, Tufanbeyli ilçesinde ise 2 bina yıkıldı.

Ekipler, 2 bin 203 binayı kilitli ve tespit yapılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktı. Çukurova ilçesinde acil yıktırılması gereken 4, Seyhan ilçesinde 1, Ceyhan ilçesinde 1 bina bulunuyor. Ağır hasarlı Çukurova ilçesinde 65, Seyhan ilçesinde 37, Yüreğir ilçesinde 63, Sarıçam ilçesinde 29, Ceyhan ilçesinde 53, Kozan ilçesinde 2, Tufanbeyli ilçesinde 14, toplam 263 bina bulunuyor.

Orta hasarlı bina; Çukurova ilçesinde 404, Seyhan ilçesinde 203, Yüreğir ilçesinde 132, Sarıçam ilçesinde 104, Ceyhan ilçesinde 81, Kozan ilçesinde 24, Tufanbeyli ilçesinde 23, Aladağ ilçesinde ise 1 oldu. Az hasarlı bina ise toplamda 5 bin 913'ü buldu.