Devletten aldığı destek sayesinde işini büyüttü

Keçiborlu ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Yüksek Ziraat Mühendisi Özgür Kayaalp, 2021'de kültür mantarı yetiştirmeye karar verdi.

Kiraladığı arazide iki çadırda üretim yapan Kayaalp, Şubat’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ne başvurdu. Bakanlıktan aldığı 100 bin liralık hibe desteğe kendi bütçesinden 150 bin lira ilave eden Kayaalp, çadır sayısını dörde çıkardı. İşletmeyi 120 metrekarelik bir alanda kurduğunu söyleyen Kayaalp, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi kapsamında aldığı hibe destekle işini büyüttüğünü, projenin hem veterinerler hem de ziraat mühendisleri için gerçekten güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

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