DKİB, Pakistan’a Ticaret Heyeti Programı düzenliyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan; Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında ihracatçıların alternatif ve potansiyel pazarlara yönlendirilmesi için Bakanlıkça yapılan görevlendirme kapsamında Türkiye ile çok üst düzey ilişkileri olan kadim Pakistan’ın Karaçi kentine yönelik tüm sektörleri kapsayan bir ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini dile getirdi.

Programa Türkiye genelinden 30 firmanın 39 katılımcı ile birlikte iştirak edeceğini ve bu firmalarımızın da Pakistan/Karaçi kentinde ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yapma ve pazarı yerinde incelenmesi fırsatı bulacağını belirtti. Gürdoğan, Pakistan’a 2022 yılında yapılan ihracatın yüzde 15 oranındaki artışla 800 milyon 82 bin 111 dolar düzeyinde gerçekleştiğini, ancak bu rakamı çok yetersiz görerek karşılıklı ticaret hacminin çok daha üst noktalara ulaşmasına katkıda bulunmaya çalışacaklarını ifade etti. Bu programın, 227 milyon nüfus barındırması ve 74 milyar düzeyindeki ithalatı ile Türkiye açısından önemli bir pazar olan Pakistan’a yönelik önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

TRABZON