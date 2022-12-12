Doğu Park projesinde % 20’ye ulaşıldı

Projede, yüzde 20’lik fiziki tamamlama gerçekleştirildi. Yıllardır atıl vaziyette bulunan 32 bin metrekarelik bir alana uygulanan proje içeriğinde 20 bin metrekare yeşil alan, 3 bin 500 metrekare kapalı alanda 45 adet galeri ve çeşitli amaçlar ile kullanılabilir dükkan, ATM bölgesi, zabıta noktası, 9 bin 820 metrekarelik çevre düzenleme çalışması, futbol sahası, 2 basketbol, 2 voleybol sahası, 2 adet tenis kortu, 1 adet bekçi kulübesi, 3 bin 740 metre yürüyüş yolu, futbol sahalarının olduğu bölümde, kafeterya, açık ve kapalı bekleme alanları, görevli odaları ile soyunma odaları gibi imkanlar barındırıyor. 50 milyon TL’lik bu mega proje için alandan 160 bin metreküplük çöp kaldırma işlemi gerçekleşirken, yüklenici firma yetkilileri tarafından verilen bilgide, yapım çalışmalarında fiziki olarak yüzde 20’ye ulaşıldığı açıklandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yapım çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve her şeyin istedikleri şekilde ilerlediğini bildirerek, Giresun’a gururla hizmet ettiklerini ve bundan da son derece mutlu olduklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın yüzü güldükçe bizim de yüzümüz gülüyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bu projemiz, Temmuz 2023 tarihine kadar hızlı bir şekilde tamamlanarak halkın kullanımına sunulacak” dedi.

GİRESUN