Dondurmanın şehri, ihracatını %5 artırdı

Dondurma, iplik, metal mutfak eşyaları, kumaş, kâğıt ve çimento üretimiyle Türkiye’de ön plana çıkan Kahramanmaraş, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Geçen yılki ihracat rakamını yüzde 5 arttırarak 1 milyar 464 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kent, ihracatçı iller arasında 17’nci sırada yer aldı.

Geçen yıl 134 ülkeye ihracat yapılan kentten en fazla ihracat İtalya, Almanya, Mısır, Fas ve Portekiz’e gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, kentin ticaret hacmini daha da arttırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ