DOSABSİAD Türkiye’de bir ilke ‘imza attı’

DOSABSİAD ile İstanbul Topkapı Üniversitesi bir ilke imza attı. Bursa’da temeli atılan iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez bir SİAD’ın üyeleri, teknokent ortağı olacak.

DOSAB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ile DOSABSİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye’de ilk kez bir sivil toplum kuruluşunun Teknokent ortağı olacağını vurgulayarak “Derneğimizin her zaman yanında olan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in katkılarıyla Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı’nın da katılımıyla Teknokent projesine DOSABSİAD olarak ortak olacağız.

Türkiye’de ilk kez Teknokent projesine ortak olacak SİAD ayrıcalığını üyelerimize yaşatacağımız için mutluyuz. Teknolojik dönüşüm odaklı bu güç birliği, üyelerimize çok önemli avantajlar sağlayacak. Üyelerimizin Teknokentin sunacağı ayrıcalıklı imkânlarla fark oluşturmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

‘’Girişimcilik ekosistemimizi geliştirmek istiyoruz’’

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de, “Öğrencilerimizin çoğu, üniversiteden mezun olduktan sonra iş dünyasının taleplerini karşılayacak noktada olamıyor. DOSABSİAD ile hayata geçireceğimiz ve üniversitemizde 17 bin metrekare üzerine kurulacak Teknokent projemiz ile nitelikli iş gücünü sözde değil, özde geliştirmek istiyoruz. İstanbul Topkapı Üniversitesi’ni girişimcilik indeksinde ileriye taşınacağımız bu proje, DOSABSİAD üyelerinin ve bölge sanayicisinin korunaklı alanlarda geliştirecekleri yeni Ar-Ge projelerine de kapı aralayacak. Üniversite olarak buna ihtiyacımız var çünkü girişimcilik ekosistemimizi geliştirmek istiyoruz. Sanayicimizin ihtiyacı var çünkü Ar-Ge yatırımlarının hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu protokol ile orta yolu hep birlikte bulacak ve şekillendireceğiz.” dedi.