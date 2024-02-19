Düzbağ barajı 2050 yılına kadar Gaziantep'i ucuz suyla buluşturacak

Fatma Şahin, 3’üncü döneminde altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis başlıklarını içeren projelerini Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde tanıttı.

Gaziantep’in su ihtiyacını 2050 yılına kadar giderecek Düzbağ projesinin İçme Suyu İsale Hattı’nın devamı olacak ve Gaziantep Büyükşehir eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ’ın yapımının tamamlanmasıyla, vatandaşın büyükşehirler arasında en ucuz suya erişeceğini belirtti.

Ulaşım projelerini paylaştı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınan ve Gaziantep’te toplu taşımada yeni bir dönemi başlatacak Metro projesi’ni de sunumunda katılımcılara anlatan Şahin, 15 milyar TL’lik yatırım; Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi’nin toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlayacağını, yeşil şehrin ulaşım standartlarını koruyacağını dile getirdi.

Seçim beyannamesinin en büyük mega projelerini açıklayan Şahin, yakıt ve zaman tasarufu sağlayacak ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne kesinti siz ulaşım sağlayacak 6 milyar TL’lik Dülük Tüneli projesini ele aldı. Bu bağlamda Şahin, 5 bin 800 metre uzunluğundaki Dülük Tüneli’yle OSB – kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı imkanı sunacak projedeki çalışmayla Dülük Ormanı kısmından geçen 2 bin 900 metrelik 2 tünelden oluşacak proje sayesinde ormanın doğal ve tarihi yapısının korunacağını ifade etti.

Gaziantep’in ulaşımdaki gücüne güç katacak çevre yolu projesinin detaylarını da katılımcılarla paylaşan Şahin, 126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolunun doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısı ile başlayarak, güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucunu çevreleyeceğini, Gaziantep’in projenin kuzeybatı ucundan ise D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayacağını ve son olarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini kapsayıp Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlanacağının bilgisini verdi.

Yeşil ve çevreci otobüs

Sunumun devamında çevreci yatırımlarıyla ön plana çıkan Gaziantep Büyükşehir’in yerli ve milli, sıfır emisyonlu hidrojenle çalışan otobüslerini de kentteki toplu ulaşıma kazandırdıklarını anlatan Şahin, bir depo yakıtla 500 kilometre yol kat edildiğini ve yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıktığını anlattı.