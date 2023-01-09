Ege, ihracatını tarımla büyüttü

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin tarım ihracatının 34 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

Ege’nin üretimde dünya lideri olduğu tarım ürünleri, yüksek balık üretiminin yanı sıra organik ürün ve katma değerli ürün haline gelmiş mamullerin öne çıktığını dile getiren Işık, 500 milyon dolarlık organik ürün ve mamul ihracatının yüzde 75’inin Ege’den sağlandığını söyledi. Bölgenin toplam ihracatında yüzde 57’lik pay ile (10 milyar 359 milyon dolar) sanayi sektörü ilk sırada yer alırken, sektörün ihracat artışı bir önceki yıla göre yüzde 9 olarak gerçekleşti. Tarım sektörü, 6 milyar 727 milyon dolarlık ihracat ve yüzde 37’lik payla ikinci sırada yer aldı. Tarım sektörü, bir önceki yıla göre yüzde 18’lik artışla ihracatını en fazla artıran sektör oldu.

İZMİR