Erzurum'da GES kaynaklı tasarruf yılda 150 milyon liraya ulaştı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ilk GES kurulumunu 2018 yılında yaptı. Aradan geçen zamanla santral sayılarını arttı ve çeşitli yerlerdeki 320 dönüm arazi üzerinde 55 bin 340 güneş paneli kuruldu. Güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimiyle şehirde sağlanan tasarruf hacmi, 150 milyon liraya ulaştı.

Güneşli gün sayısı en fazla olan iller arasında

Erzurum'un güneşli gün sayısı en fazla olan iller arasında olduğuna işaret eden Belediye Genel Sekreteri Zafer Aynalı, şehrin bu avantajını fırsata dönüştürdüklerini ifade etti: "Şu anda 23 megavat kurulu güçle yaklaşık 15 bin nüfusun günlük elektrik ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Şu an yılda ortalama 150 milyon lira civarında bize bir getirisi var. Biz tükettiğimiz enerjiyi mahsup ediyoruz, kalanını da hatta verip faturalandırıyoruz ve devletten parasını alıyoruz. Aslında istesek daha çok santral yapabiliriz. Devletin bu enerjiyi taşıma kapasitesiyle ilgili bir altyapısı var. Bu altyapının üzerinde enerji alamıyorlar. Yani siz ne kadar üretirseniz üretin, taşıyabileceği miktarda enerjiyi devlet sizden satın alabiliyor. Onun için altyapı yenilenmedikçe, altyapı kapasitesi büyütülmedikçe bu santrallerin sayısını da çok çabuk artıramıyorsunuz. Devlet de buna paralel olarak altyapısını büyütme gayreti içinde. Altyapı büyüdükçe santrallerimizin sayısı da artacak."

Hedef: 60 megavat kurulu güç

Aynalı, katı atık alanında çöpten üretilen metan gazını yakarak 2,4 megavat, atık suların gönderildiği atık su tesisinde de yine biyogazdan 1 megavat enerjinin üretildiğini dile getiren Aynalı, "20 megavatlık güneş enerjisi santralimizin de arazileri alındı. Lisans işlemleri tamamlandı. Şu an finans bulma aşamasındayız. Finansını bulduğumuz zaman da bir 20 megavatlık enerjinin daha çalışmalarına başlayacağız. Toplam 53 megavat yenilenebilir enerjimiz olacak. Rüzgar enerjisiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. 34 megavat alanının kamulaştırmasını bitirdik. Lisans müracaatlarımızı yaptık. Haliyle böyle olunca önümüzdeki dönem 60 megavat kurulu güce sahip olacağız" dedi.