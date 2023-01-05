Eski çırçır fabrikası sanat merkezine dönüşüyor

Tarihi dokusu korunarak restorasyonu tamamlanacak eski çırçır fabrikasında düzenlenen törende konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, projenin yatırım tutarının 25 milyon TL olduğunu belirtti.

Seyhan’da hem sosyal belediyecilik hem de kentin kültür-sanat alanlarında gelişimini destekleyen bir anlayışla hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Akif Kemal Akay, sürdürülebilir projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Eski İstasyon binasının de restore edilerek yeniden kent yaşamıyla bütünleştireceklerini vurgulayan Başkan Akay, Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Muzaffer İzgü’nün evlerini de Adana’ya kazandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İlhan-Turhan Selçuk kardeşlerin gençliklerinde yaşadığı tarihi bina “Karikatür Evi” olarak Adanalıların hizmetine sunulacak.

ADANA