Eskişehir OSB'ye ilgi giderek artıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin (EOSB) son yıllarda çok önemli bir çekim merkezi haline geldiğini belirten EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2023 yılının ilk 2 aylık döneminde Eskişehir OSB’den 11 yeni yatırımcıya 132 bin metrekarelik yeni alan tahsis etmelerinin de bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Küpeli, “Eskişehir’in uzun yıllara dayanan kent kültürü birikimiyle ortaya çıkardığı modern, çağdaş ve güvenli şehir ortamı yanı sıra bir asrı aşan köklü sanayisi, yatırımcıların talep ettiği her türlü altyapının eksiksiz bir şekilde sunulması, uygun arsa fiyatları ve nitelikli işgücü varlığımız, Eskişehir OSB’yi yatırımlar açısından cazip kılıyor” dedi.

Nadir Küpeli, şehrin ve bölgenin sahip olduğu pek çok avantaj sebebiyle cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, Eskişehir ve OSB’nin avantajlarını şöyle sıraladı: “Eskişehir’in ulaşım ağlarının kesişim noktasında olması, büyük şehirlere yakın ve ulaşımın avantajlı olması, insanı yormayan ve yaşamın kolay olduğu bir şehir yapısına sahip olması, kültürel çeşitliliğinin hoşgörü içinde harmanlandığı bir kent ekonomisi, yüksek eğitimli insan gücü varlığının en yüksek şehirlerden biri olması, güvenli bir kent olması, sosyo-kültürel gelişmişliğin çok yüksek olması yanında; bölgemizde arsa fiyatlarının birçok yere göre çok uygun olması, bir yatırımcının talep edeceği her türlü altyapının eksiksiz bir şekilde sunulması, gelişmiş bir fiberoptik internet altyapımız, nitelikli işgücü varlığımız, Eskişehir OSB’nin yatırımlar açısından çok cazip bir bölge olmasını sağlıyor.”

İstanbul'da deprem kaygısı

Eskişehir OSB’ye ilgiyi artırdı Kahramanmaraş merkezli 11 kentte etkili olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremlerin bölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri ve sanayi tesislerinde de büyük zararlara yol açtığını söyleyen Nadir Küpeli, bölgedeki sanayi tesislerinin önemli bir bölümünün çalışamaz hale geldiğini, üretime uzunca bir süre ara vermek durumunda kalındığını açıkladı.

Küpeli, bu büyük yıkımın ortaya çıkardığı sonuçlar nedeniyle olası İstanbul depremi beklentisi, Marmara Bölgesi’nde bulunan sanayi tesislerinin yatırımlarını daha güvenli bölgelere taşımak istemelerini gündeme getirdiğini belirterek, bu noktada Eskişehir OSB’ye olan ilginin de önemli oranda arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Küpeli şöyle dedi: “Marmara denizinde beklenen olası büyük depreme yönelik olarak, İstanbul ve çevresindeki sanayi tesislerinin depremden etkilenmemek amacıyla, mevcut yatırımlarını daha güvenli yerlere ve üretim maliyetlerinin düşük olduğu alanlara taşıma arayışlarında, EOSB öne çıkıyor.

Bölgemizde yatırımcılara sunduğumuz kaliteli altyapı imkanlarının yanı sıra, Eskişehir’in lojistik bakımdan tüm önemli merkezlere ulaşım kolaylığı sağlaması da İstanbul’daki yatırımcıların tercihinde büyük rol oynuyor.

Diğer taraftan, modern ve çağdaş bir şehircilik anlayışıyla her zaman farklılığını ortaya koyan Eskişehir, eğitimli insan varlığı, hoşgörüye dayalı köklü bir kültürel geçmişe sahip olması, ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alması yanı sıra özellikle sanayi yatırımlarında EOSB’nin sağladığı fırsat ve avantajlarla yerli yatırımcıların yanında yabancı yatırımcıların da büyük ilgisini çekiyor.”

Tedbir önceden alınmalı

Depremden etkilenen bölgelerde her alanda büyük hasarlar oluştuğunu anlatan Küpeli, “Yaşadığımız son deprem felaketi hepimizi çok derinden üzdü. Yaralarımızı el birliğiyle sarmak için EOSB olarak, bölgeye önemli oranda destekte bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz.

Bunlar işin bir boyutu iken, depremin sanayi kuruluşları ve tesislerde yarattığı etki ne yazık ki korkunç rakamlara ulaştı. Depremden etkilenen 11 ilde tarım, imalat sanayi ve turizm sektörlerinde tespit edilen hasarın büyüklüğü 181 milyar TL olarak hesaplanırken, en büyük hasarın 155 milyar lirayla imalat sanayisinde gerçekleşmesi yıkımın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi” dedi.

Olası İstanbul depreminin yaşanmadan ve sanayimizi derinden etkilemeden tedbir alınması gerektiğini ifade eden Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin değerli deprem uzmanlarının dile getirdiği üzere İstanbul ve Marmara Bölgesi’ni etkileyecek depremin yaşanma olasılığı ne yazık ki her geçen gün giderek artıyor. İstanbul’un içinde ve çevre illerde çok sayıda büyüklü küçüklü binlerce sanayi tesisimiz bulunuyor. Bunların bazıları gerçekten çok hayati ve kritik tesisler. İstanbul ve civarı ülkemiz sanayisinin üretim gücünde büyük bir paya sahip.

Yaşadığımız deprem sonrasın da, İstanbul ve çevre illerde faaliyet gösteren bazı sanayi kuruluşları, deprem bakımından daha güvenli olan Eskişehir OSB gibi güvenli yerlerde yeni üretim mekânları ve alanlarının araştırmasına giriştiler. Eskişehir OSB olarak bize de ön müracaatta bulunanlar, yer soran sanayi kuruluşlarımız ve girişimcilerimiz oldu. İstanbul ve çevresi bu kadar sanayi yükünü ve insan yoğunluğunu artık kaldıramaz duruma geldi.

Bize göre devletimizin sağlayacağı yeni destek ve teşvik mekanizmasıyla, bu bölgedeki kritik öneme sahip sanayinin kısa sürede hiç olmazsa bir kısmının Eskişehir OSB gibi sanayi merkez leriyle, Anadolu’nun diğer şehirlerine taşınması sağlanmalıdır. İstanbul ve çevre illerin üzerindeki yük hafifletilmelidir. Olası depremin etkilerini minimize etmek için kalan zamanımız azalıyor. Akılcı davranmak zorundayız. Eskişehir OSB’ye geçtiğimiz yıllarda birçok İstanbul kökenli firma geldi ve yatırımlarını buraya taşıdılar.

Şimdi her bir sanayi kuruluşumuz, rahat bir şekilde burada üretim yapıp, dünyanın dört bir tarafına ürünlerini ihraç ediyorlar. Büyük şehirlerin birçok zorluklarından sonra, Eskişehir ve OSB’miz onlar için yepyeni, stresten uzak, çağdaş bir üretim ve yaşam ortamı sağlıyor.”

11 yatırımcıya 132 bin metrekarelik alan tahsis edildi

Sağladıkları imkanlarla son yıllarda yatırım rekorları kırdıklarını, 2023 yılının ilk iki ayında bölgeye yeni yatırımcılar kazandırdıklarını aktaran Nadir Küpeli, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi köklü geçmişi, bugün ortaya çıkardığı büyük ekonomik potansiyeliyle Eskişehir ve Türkiye ekonomisine her geçen yıl daha fazla güç katmaya devam ediyor.

EOSB yönetimi olarak sağladığımız pek çok avantaj ile cazibe merkezi haline gelen, yatırım rekorları kıran bölgemize önceki dönemlerde olduğu gibi yatırım noktasında Cumhuriyetimizin 100. yılında da büyük ilgi söz konusu. 2023 yılının ilk 2 aylık döneminde Eskişehir OSB’den 11 yeni yatırımcımıza 132 bin metrekarelik yeni alan tahsis ettik. Bölgemizde yer almak isteyen ve yatırımlarını bölgemize getirmeyi düşünen sanayi kuruluşlarının yetkilileriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu konularda titiz davranıyor, detaylı çalışıyoruz” dedi.