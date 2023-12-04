GAGİAD, Gaziantep’e değer katanları ödüllendirdi

Güneş DOĞDU SOYLU

Törende Gaziantep'in önemli liderleri, iş dünyasının öncü isimleri, kültür-sanat camiasından isimler ve genç yetenekler başta olmak üzere birçok isim Gaziantep'in kalkınmasına yaptıkları katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Bu yıl 13’üncüsünü düzenlediğimiz ödül törenimizle kadim şehrimizin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunan kişi ve kurumları onurlandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu ödüller, sadece bireylerin değil, aynı zamanda Gaziantep'in ve dolayısıyla ülkemizin başarı hikayelerini taçlandıran birer nişanedir. Cesaretle atılan ve başarıyla sonuçlanan tüm adımların gelecek nesillere ilham vermesini de hedeflediğimiz bu özel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği olan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

GAGİAD ailesi olarak, üyelerimizle birlikte şehrimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınma sürecine katkı sunmaya devam etmek için var gücümüzle çalıştığımızı bir kez daha gururla belirtmek istiyorum”dedi. 18 farklı kategoride 21 ödül kazananların listesi şu şekilde; Genç Yetenek kategorisinde Irmak Akıncı ve Kıvanç Sonsayar, Bilim kategorisinde Prof. Dr. Mustafa Yıldırım ve Sanko Koleji öğrencileri Sude Naz Gülşen ile Ekin Asyalı, Kültür/ Çevre kategorisinde Karkamış Antik Kenti Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti, Sağlık kategorisinde Prof. Dr. Emre Balık ödül aldı.

Eğitim kategorisinde Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ödüle hak kazanırken, Spor kategorisinde Takım olarak ALG Spor, Bireysel olarak ise Esra Karabağ ödüllendirildi. ARGE/Girişimci kategorisinde Novatech Tıbbi Cihaz Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sanat kategorisinde Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi, Sanat/Resim’de Gülay Karslıgil, Sanat/Müzik’te Abdullah Oğuz Sırmalı gibi isimler de ödül kazandı.

Basın/Yayın kategorisinin kazananı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Edebiyat/Tarih’in Eyüphan Erkul, Yaşayan Tarih’in Mehmet Ali Macık, Sosyal Hizmetler’in Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Gastronomi’nin Doğa Çitçi, Kadın Girişimci’nin Jülide Konukoğlu, Turizm’in Hışvahan’ın sahibi Mine Özmen, GAGİAD Özel Ödülü kategorisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan.