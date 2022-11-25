GAGIAD'dan 'Ekonomi buluşması' toplantısı

Ekonomik verilerle Türkiye ve dünya ekonomisinin geleceği hakkında yorumlar yapan Sağman, borsadan döviz kuruna, kripto para piyasasından Türkiye’nin fırsatlarına kadar ekonomide merak edilenleri yanıtladı.

‘Murat Sağman ile Ekonomi Buluşması’ konulu organizasyonda konuşan GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Navlun krizi ile başlayan süreç, emtia ve hammadde piyasasındaki değişimler ve enflasyonist ortamın finansmana erişimi zorlaştırdığını ifade etti.