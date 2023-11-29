Gaziantep Ticaret Odası GAGA Store’un açılışını gerçekleştirdi

Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) ve Uygulama Restoranı BULLA’da gerçekleştirilen açılışta konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, 2022 yılında başladıkları proje ile güzel işlere imza atmanın ve birçok kadının hayatına dokunmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu şehir başarı hikâyeleri yazıyorsa kadınlarının emeği çok büyük… Biz de bu projemizde başarı hikâyelerini çoğaltmak, sürdürmek, kadınlarımızın potansiyellerini maksimuma çıkarmayı hedefledik. Kadın girişimci adaylarına, kadın girişimcilere ve kadın kooperatiflerine kapasite ve iş geliştirme eğitimleri, ürün geliştirme, marka ve pazarlama danışmanlıkları ile özel mentorlük hizmetleri verdik. 200’e yakın kadın ve 5 kadın kooperatifi proje hizmetlerinden faydalandı. 42 kadının aldığı ürün geliştirme danışmanlığı sonucunda, 15 yeni ve katma değerli ürün üretildi. Bunların 7’sine patent alındı… Bu ürünler, Gaziantep ve çevresinde üretilen malzemelerden elde edilmiş, katma değerli üretime odaklanan bir yaklaşımın sonucunda ortaya çıktı.” dedi.

"Kadınlarımız için GAGA Store devrede"

Proje ile 13. Dünya Odalar Yarışmasında Cinsiyet Eşitliği kategorisinde dünya birinciliği de elde ettiklerini vurgulayan Yıldırım, aldıkları ödül ile harcanan emeklerin, gösterilen çabaların karşılıksız kalmadığını ifade ederek şöyle devam etti:

“Biz proje faaliyetleri ile kadın kooperatiflerini destekledik ama kooperatiflerin karşılaştığı en büyük zorluğun da ürünlerini pazarlamak ve kalıcı satış kanalları bulmak olduğunu gördük. İşte tam bu noktada, kadınlarımız ve ürettikleri ürünler için GAGA Store devreye girdi. GAGA Store, Gaziantep Gastronomi Akademisinde hayata geçirilen bir mağaza olarak kooperatiflerin ürünlerini satarak gelir elde etmelerine olanak tanıyacak. İnanıyorum ki burası kadın kooperatifleri ve ürünlerinin önemi konusunda farkındalık yaratacak. GAGA Store'un amacı sadece bir alışveriş noktası olmak değil… Aynı zamanda kadın girişimcileri destekleyen bir sosyal girişim platformu olmaktır.”

2024 yılında GAGA Store’u e-ticaret ile buluşturmayı hedeflediklerini de ekleyen Yıldırım, kadın girişimcilerin ürünlerini e-ticaret kanallarıyla da satma imkânı bulacaklarını belirtti.

"Bu projeyi çok kıymetli buluyorum"

GAGA Store açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise şehrin başarısının ardında birlik ve beraberlik olduğunu ifade ederek “Bizim başarımızın ardında Gaziantep Ticaret Odası var… Birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, üreten, projeleri hayata geçiren paydaşlarımız var… GTO gibi kurumlarımız böyle özel projelere imza attıkça biz şehir olarak daha iyiye ulaşıyor, seviye atlıyoruz. Kadınlara yönelik bu projeyi çok kıymetli buluyorum. Kadınlarımızı destekleyen, onları çalışma hayatına entegre eden ve el emeği ürünleri için marka değeri yaratmaya çalışan bu proje için GTO’ya ve yönetimine teşekkür ediyorum.” dedi.