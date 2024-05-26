Gaziantep'in tanınmış iş adamı Mehmet Aslansoy hayatını kaybetti
Gaziantep'in önemli sanayicileri arasında yer alan, pamuk ve pamuk ipliği sektörünün önde gelen isimlerinden iş adamı Mehmet Aslansoy hayatını kaybetti.
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GAZİANTEP-DÜNYA
Gaziantep’in önemli sanayicileri arasında yer alan, pamuk ve pamuk ipliği sektörünün önde gelen isimlerinden olan, Gaziantep Büyükşehir Başkanvekili, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy'un babası Mehmet Aslansoy vefat etti.
Merhum Mehmet Aslansoy'un Cenazesi 26 Mayıs 2024 pazar (bugün) Bahaeddin Nakiboglu Camisinde kılınacak cenaze namazını müteakiben asri mezarlıkta toprağa verilecek.