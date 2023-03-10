Gebze Belediyesi ilk günden beri deprem bölgesinde

Belma A. ÖZGEN

Büyükgöz, diğer tüm belediyelere de örnek teşkil etmesi adına Gebze Belediyesi arama kurtarma ekibi GEAK’ın başarılarını da paylaştı.

Depremin ilk gününden bu yana Gebze Belediyesi olarak kurdukları ve Türkiye’de örnek teşkil eden Gebze Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi GEAK ile bölgede olduklarını aktaran Büyükgöz, GEAK ekibinin 22 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardığını söyleyerek bir kez daha ekibi tebrik etti. Gebze Belediyesi’nin organizasyon kabiliyeti olarak 367 personel ve 107 araçla afet bölgesine gittiğini anlatan Büyükgöz, ‘Yeryüzü Doktorları’ ile de irtibata geçip 33 sağlık personelini de afet bölgesine ulaştırdıklarını kaydetti.

Tüm Hatay’ın çöp toplama ve dezenfekte edilme sorumluluğunun kendilerine verildiğini kaydeden Büyükgöz, söz konusu çalışmanın ortaya çıkabilecek salgın hastalıkları önleyebilmek adına çok önemli bir görev olduğunu belirtti. Gölcük ve Gebze Belediyesi olarak kentin tamamında çöp toplama, temizleme ve dezenfekte etme hizmetini gerçekleştirdiklerini belirten Büyükgöz, Gebze Belediyesi koordinasyonunda 15 ilçe, 38 kardeş belediye, 431 personel ve 127 araç ile temizlik işlerinin yapıldığını söyledi.

İş birliği içerisinde günlük 3 bin 600 ton evsel ve muhtelif atık toplanmaya devam ettiğini aktardı. Veterinerlik hizmeti ile de hayvanların hayatına dokunduklarını kaydeden Büyükgöz, afet bölgesi içinde 20 tane tuvalet ve duş bulunan 200 adet bungalov ev göndererek, 2 mescitli bir ahşap kent kurulumunu tamamladıklarını, konteyner kurma çalışmalarının ise halen devam ettiğini aktardı