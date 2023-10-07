“Geleneksel Karaduvar Balık Festivali’ne tüm Mersinliler davetli”

Müjde DEMİR

Türkiye’nin en önemli sahil şeridine sahip Mersin’in, deniz ürünleri ile ilgili faaliyetlerinde yetersiz kaldığına dikkat çeken Başkan Gültak, “Mersin, festivallere ve fuarlara yatkın bir şehir. Bir dönemin İzmir fuarlarından sonra Türkiye’nin en büyük fuarı Mersin’de olurdu. Bizlerde düzenlediğimiz festivallerle Mersin’i tekrardan cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Geçen sene düzenlediğimiz ve 2 gün süren festivalde 100 binin üzerinde insanı ağırladık. Balık ihracatçısı olan bir Meclis üyemiz geçen sene İtalya’dan sardalya siparişi aldı. Bu iş Türkiye sınırlarını aşarak amacına ulaştı. Yaptığınız festivaller şehre katkı sağlıyorsa, şehri tanıtabiliyorsa ve şehrin marka değerini yükseltebiliyorsa amaca ulaşılmış demektir” dedi.

Bu yılki Karaduvar Balık Festivali’nde farklı gösteriler, etkinlikler ve aktiviteler, çocuk eğlence alanları ve balık avlama yarışmasının yanı sıra, Türk Yemekleri Uzmanı ve Yazar Sahrap Soysal’ın söyleşine de yer verileceğini dile getiren Başkan Gültak, “Gastronomi dünyasının büyük isimlerinden biri olan Şef Fikret Özdemir’in de “Gastro Şovu” ile balık festivalinde olacak ve festivalin ikinci gününde ise sevilen sanatçı Serkan Kaya sahne alacak.

“Festival, bu yıl Sardalya Park civarında düzenlenecek”

Zaman içinde adeta çığ gibi büyüyen balık festivalinin, Karaduvar’a kazandırdıkları 23 dönüm büyüklüğe sahip; Akdeniz Belediye Meclisi’nin oybirliği ile aldığı kararla da Sardalya Park adı verilen yeşil alan civarında yapılacağını kaydeden Başkan Mustafa Gültak, tüm Mersinlileri ve civar illerde yaşayan vatandaşları, 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 4’üncü Geleneksel Karaduvar Balık Festivali’ni ziyaret etmeye davet etti. Başkan Mustafa Gültak, bu yıl 2’incisi düzenlenen Esenli Üzüm Şenliği’ne de değinerek, şenlik sayesinde Esenli’nin ve yetiştirdiği farklı üzümlerin, tüm Türkiye tarafından tanındığın söyledi. Gültak, “Geçen sene yaptığımız şenlik ile Esenli’nin üzümü tanındı ve ihracatçı sayısı arttı. Böylelikle rekabet oluştu ve bölgedeki üzüm fiyatlarında artış yaşandı. İşte festival veya şenlikler böyle bir amaca hizmet etmelidir” dedi.

“Gül festivalini de düzenleyeceğiz”

Balık festivali ve üzüm şenliğinden sonra Akdeniz’de gül festivalini yapmayı da hedeflediklerini kaydeden Başkan Gültak; “Türkiye’de kesme gülü en çok üreten illerin başında Mersin’in geldiğini, gül festivali düzenleyerek, tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.