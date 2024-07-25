Göl suları çekilince Amasya-Merzifon yolu gün yüzüne çıktı

Karavin, baraj gölünün sulak alan olarak iki yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığına işaret ederek, "Yedikır Baraj Gölü esasen sulama amacıyla 1985 yılında yapılan bir baraj gölüdür. Fakat, zaman içerisinde bu baraj gölü aynı zamanda önemli bir sulak alan haline gelmiş ve sadece sulama değil, birçok göçmen kuşa da ev sahipliği yapmaya başlamıştır" dedi.

Pelikan Adası'na yürüyerek gidilebiliyor

Suların azalmasıyla gelen kuş türlerinin azaldığını belirten Karavin, "Zaman içerisinde veya mevsimsel olarak yağış rejimi veya sulama rejimine bağlı olarak yer yer su seviyelerinde değişiklikler görülmekte ki şu anda da gördüğümüz üzere barajdaki su seviyesi neredeyse ölü hacim seviyesine ulaşmış ve suların çekilmesiyle beraber eski Merzifon yolu gün yüzüne çıkmış ve hatta pelikan adası olarak adlandırılan adaya artık yürüyerek geçilmekte şu anda" diye konuştu.