GUHEM 2022’de yarım milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM, 2022 yılında da yediden yetmişe herkesin ilgi odağı oldu. Her gün bini aşkın bilim meraklısını ağırlayan merkez, bu yıl yarım milyona yakın ziyaretçiye uzay ve havacılığı sevdirdi. GUHEM'de çalışmalarını sürdüren uzman bilim iletişimciler dezavantajlı bölgelerde yer alan 670 okulda BTSO ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle eğitimler düzenledi.

GUHEM, hem yurt içinden hem de yurt dışından Bursa’ya gelen üst düzey heyetleri ağırladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'a, Sanatçı Haluk Levent'ten ABD Kültür ve Basın Konsolosu Allison Lee'ye kadar çok önemli isimler GUHEM'i ziyaret etti.

Öte yandan, GUHEM’in ev sahipliğini yaptığı Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) dünyanın uzay endüstrisi liderlerini buluşturdu. 18 ülkeden, 100’den fazla konuşmacının katıldığı kongrede üç gün boyunca küresel uzay sektöründeki gelişmeler ve gelecek projeksiyonu konuşuldu. Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı kapsamında ise 22 ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı. Merkez ayrıca üyesi olduğu ve dünya çapında önde gelen uzay aktörlerini bünyesinde barındıran IAF’ın Paris’te düzenlediği Uluslararası Astronotik Kongresi’ne (IAC) bu yıl da Türkiye Uzay Ajansı (TUA) çatısı altında katılım sağladı.

“İstikbal göklerdedir”

GUHEM, Space Hackathon’dan Uluslararası Ay Üsleri Ulusal Fikir Yarışması’na Dünya Havacı Kadınlar Haftası özel etkinliğinden Parçalı Güneş Tutulması etkinliğine kadar birbirinden farklı çalışmalarla uzay ve havacılık alanında gençlere ilham oldu. Özellikle 4-10 Ekim Dünya Uzay Haftası’nda Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle birlikte tarihi bir çalışmaya imza attı. Bini aşkın öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünü GUHEM'in bahçesinde oluşturdu. Göktürk-1 uydusu da yaklaşık 700 km yukarıdan çektiği görüntüyle bu anı ölümsüzleştirdi.

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