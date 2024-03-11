Gültak: Akdeniz’de yeni dönemde bin konut daha yapacağız

Müjde DEMİR

Çay mahallesinde 500 modern konutun tamamlandığını söyleyen Gültak, Barış, Çilek, Turgut Reis ve Bahçe Mahallesinde en az bin konut daha yaparak Akdeniz’de dönüşümü sürdüreceklerini belirtti. İmar planlarının önemine de değinen Gültak, “Bir şehrin, bir belediye başkanının en önemli işi imar yapmaktır. 30 yıldır Yenişehir’de, Mezitli’de, Toroslar ve Akdeniz’de, kısmen de Tarsus çaba gösterilmediği için imarsız kalmıştır.

Sonuç olarak kaçak ve önlenemeyen düzensiz yapılar, diğer ilçelerde yüksek maliyetli evler ve kiralar ortaya çıkmıştır. Biz, Hal’den Deli Çay’a kadar olan yerlerin ihalelerini gerçekleştirdik ve şu an çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönem bitecek. Deli Çay’dan Nacarlı’ya kadar olan alanların zemin etütlerini yaptırıyoruz” dedi.

Sosyal projeler devam edecek

Türkiye’nin gül üretiminde 2’nci sırada yer alan Mersin’in Akdeniz ilçesinde gül festivalinin yanı sıra her yıl olduğu gibi geleneksel hale gelen, Karaduvar balık festivali ve Esenli üzüm şenliği etkinliklerini yapmaya devam edeceklerini söyleyen Gültak, “7’den 70’e her kesime hitap eden projelerimiz mevcut.

Çamlıbel Su Sporları Merkezimiz, 450 tekne kapasiteli, su sporları, amatör balıkçı barınakları, sosyal tesisler ve sosyal yaşam alanları ile Mersin’in yeni cazibe ve çekim merkezi alanlarından biri olacak. Ayrıca Karaduvar, tekne kapasitesinin 320’ye yükseleceği özel proje ile deniz turizminin önemli lokasyonları arasında yer alacak. 30 bin kadının, ekonomik ve sosyal yaşamlarında değişimin merkezi olan 30 Kültür Evini tüm ihtiyaç duyulan mahallelerimize kazandırıyoruz.

Akdeniz’in ilk yaparak yaşayarak öğrenme merkezi olan örnek projemiz ile Akdeniz’in çocukları bilimle geleceğe hazırlanıyor. Çocuklar öğrenmeyi yaşayarak keşfediyor. Hedefimiz 15 kreş, 5 bin çocuk. Üreten kadınlar güçlü Akdeniz mottosu ile kadınlarımıza 10 milyon TL Mikro Kredi desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

30 bin Akdenizli kadın Türkiye'yi gezecek

“Bir diğer projemiz ise şehir dışına tatile gidemeyen kadınlarımız içindir” diye konuşan Başkan Gültak, 5 yılda 30 bin Akdenizli kadının Türkiye’yi gezeceğini, 10 bin anne ve kızını ise yaz tatilinde misafir edeceklerini söyledi. Gültak, “Hayata geçirdiğimiz Tırmıl Spor Kompleksinde; FIFA standartlarında 750 kişilik futbol sahası, basketbol ve voleybol salonları, Huzurkent’te ise kapalı güreş salonumuz mevcut.

Farklı branşlar için çok amaçlı salonlarda hedefimiz 5 yılda 60 bin çocuğumuza spor yapmalarını sağlamak. Son olarak, belediyemize ait sıcak ve soğuk asfalt plent tesisimizle, 5 yılda Akdeniz tarihinin en büyük yol yatırımını gerçekleştirdik. Hedefimiz 2 yılda merkezden kırsala tüm yollarımızı tamamlamaktır” dedi.