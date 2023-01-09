Güneş panelleri ile köylülerin derdine çare
Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yaklaşık 1000 rakımda bulunan 6 köy, su naklinde yaşadığı yüksek maliyetten güneş enerji paneliyle kurtuldu.
İlçeye bağlı Kaman, Kızlaç, Örencik, Arıklıkaş, Gökmustafalı ve Yukarıkardere köylerinde yüksek rakım nedeniyle kuyudan çekilen içme suyu, pompayla depolara, oradan da evlere dağıtılıyordu. Bahçe Kaymakamlığı, su naklinde köylülerin yüksek fatura nedeniyle sıkıntı yaşaması üzerine güneş enerji paneli kurulması için proje hazırladı.
İl Özel İdaresince finanse edilen proje kapsamında toplam 5 bin 500 haneli 6 köye 86 kilovat gücünde 211 güneş enerji paneli kuruldu. Paneller sayesinde kuyudan çıkan su, yüksek debiyle depolara nakledilebilirken, köylüler de sıfır maliyetle evlerinde suya kavuştu.
OSMANİYE