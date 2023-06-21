Hedef: Sürdürülebilir kent Mersin

Müjde DEMİR

Düzenlenen törende konuşan MKK Yönetim Kurulu Başkanı Ayferi Tuğcu, imzalanan protokolle ODTÜ İklim Merkezi ile ortak çalışma yürüterek, deniz alan planlama, sürdürülebilir turizm, gıda güvenliği, balıkçılık, akuakültür, alternatif kaynaklar, yenilenebilir enerji, deniz taşımacılığı ve mavi biyoteknoloji alanında gelişmelerin sağlanması adına iş birliği içerisinde hareket edeceklerini kaydetti.

Tuğcu, “Çocuklara ve gençlere yönelik deniz ve iklim konusunda yürütülecek eğitim odaklı farkındalık çalışmalarında ortak hareket edeceğiz. Deniz kaplumbağalarını korumak adına sahada yürütülen koruma çalışmalarında işbirliği yapacağız” dedi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve ODTÜ İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, ODTÜ İklim Merkezi’nin kuruluş amaçlarının, değişen iklim ve dünya koşullarında yönetici ve karar vericilerin, sanayinin ve toplumun çevresel ve ekonomik olarak doğru kararları alacağı ve bilgi birikimini sağlamak olacağını dile getirdi. Salihoğlu, “Sürdürülebilir kalkınma, yeşil mutabakat ve Paris Anlaşması hedeflerine destek sağlayacak öncü, ulusal, bölgesel ve Avrupa düzeyinde bir merkez olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.