“Hedefimiz ülkemizi söz sahibi yapmak”

“Tarihte eşine ender rastlanılacak Gaziantep savunması ile tüm dünyanın takdirini kazanmış olan atalarımıza layık olmak için daha çok çalışmak ve üretmek gerekiyor” diyen Şimşek şöyle devam etti: "Atalarımız bu toprakları canları ve kanları ile düşman işgalinden kurtardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu kahramanlıktan dolayı Antep'i 'Gazi'lik unvanı ile onurlandırdı.

Bizlere düşen en önemli görev, ülkemizi her alanda dünyada söz sahibi yapmaktır. Bunun için de daha çok çalışmak ve üretmek zorundayız. Gaziantepli sanayiciler olarak, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünü rehber edinerek, kalkınma yarışında ülkemizi en öne çıkarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.”