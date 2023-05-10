HOMETEX için geri sayım başladı

16-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek ve ev tekstili sektörünün kalbinin atacağı fuarda bu yıl 850’ye yakın firma stantlı katılımcı olarak yer alacak. Fuarda 20’ye yakın ülkeden de yaklaşık 200 firma ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturacak.

HOMETEX 16 Mayıs’ta başlıyor

Sektörün çatı kuruluşu TETSİAD tarafından KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX, sektörde bu yıl da moda ve trendleri belirleyecek. 2022 yılındaki başarısıyla gerek katılımcılar gerekse de ziyaretçiler tarafından bugüne kadar ev tekstili sektörüne yönelik yapılmış en başarılı organizasyon olarak nitelendirilen HOMETEX, 16-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında sektör profesyonellerini İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlayacak. Fuarda Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından üreticiler de stantlardaki yerini alacak.

İhracata önemli katkı bekleniyor

Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenecek HOMETEX kapsamında gerçekleştirilecek alım heyetleri de firmalara yeni ihracat ve iş birliği imkanları sunacak. Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların yer alacağı fuar ile sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor. Fuarda ayrıca dünyaca ünlü tasarımcılar, üretici firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayarak ziyaretçilerin beğenisine sunacak.