HOMETEX Uluslararası Ev Tekstil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX, kapılarını ziyaretçilere açtı. Yerli ve yabancı firmaların gözdesi olan fuar, 200 bin metrekarelik alanda 850’ye yakın firmayı bir araya getirdi.

“Türk firmalarının gücü ve potansiyeli çok yüksek”

Türkiye’nin ev tekstilinde bulunduğu coğrafyanın üretim merkezi haline geldiğini vurgulayan Başkan İbrahim Burkay, “Başta yakın çevre ülkelerimiz olmak üzere, Avrupa Birliği pazarı, kıta Amerika’sı ve üçüncü ülkelerde Türk firmalarının gücü ve potansiyeli çok yüksek. Bu fuar da bunun en önemli kanıtı. Böyle bir fuar alanını yenileyerek iş dünyasının hizmetine sunan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) değerli Başkanı Şekib Avdagiç’e ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca TETSİAD ve KFA Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen fuara sektörün tüm paydaşlarının desteği, HOMETEX’in gücüne güç katmaktadır.” diye konuştu.

‘’HOMETEX dünyanın en önemli fuarı olma özelliğini sürdürecek"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’de ilk trend alanını 15 yıl önce bu fuarla başlattıklarını hatırlatarak, HOMETEX’in dünyanın en önemli fuarı olma özelliğini sürdüreceğini vurguladı. “Şimdi tüm sektörlerde trend alanları olmazsa olmazlardan biri haline geldi ve artık ülkemiz, moda ve trendleri belirleyen bir konuma ulaştı. Bu da firmalarımızın Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma verdikleri önemin bir sonucu.’’ diyen Burkay teknik ve fonksiyonel gelişmelerle birlikte HOMETEX’i daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirtti.

‘’3,5 milyar dolar ihracat hacmi’’

Fuara yaklaşık 850 firmanın katıldığını vurgulayan TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 20’ye yakın ülkeden de yaklaşık 200 yabancı firmanın ürünlerini ziyaretçileriyle buluşturduğunu söyledi. Türkiye’nin ev tekstilinde dünyanın en önemli üreticilerinden biri olduğunu hatırlatan Hasan Hüseyin Bayram, bunda HOMETEX’in büyük payı olduğunu bildirdi. Sektörün 180 ülkeye yaklaşık 3,5 milyar dolar ihracat yaptığına temas eden Bayram, bu rakamın kargo ve yolcu beraberindeki ürün satışıyla birlikte 5 milyar dolara ulaştığını vurguladı. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Bu yılki fuarda kurulacak yeni iş bağlantılarıyla ev tekstili sektörüne yüzde 20-25 düzeyinde katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.