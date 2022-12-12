Hyatt Regency İzmir İstinyePark kapılarını açmaya hazırlanıyor

Global otel zinciri Hyatt Hotels Türkiye’de hizmet veren 5 oteline bir yenisi daha ekliyor. Misafirlerine ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi yaşatma hedefiyle yola çıkan Hyatt Regency İzmir İstinyePark aralık ayında kapılarını açmayı hedefliyor.

İzmir Körfez manzaralı 160 odası, 2 bin metrekareye yayılan 10 toplantı salonu, 500 metrekarelik alanda konumlanan fuaye alanlarıyla şehir otelciliğine yeni bir soluk getirmeyi vadediyor. Sunacağı premium hizmetler, üst düzey tasarım ve teknolojinin hakim olacağı geniş etkinlik alanlarıyla misafirlerine yepyeni bir konaklama deneyimi sunmayı hedefleyen otel, son yıllarda gerçekleştirdikleri gayrimenkul projeleriyle adından söz ettiren Orjin Grup projesi İzmir İstinyePark’ın yanında yer alıyor.

Hyatt Regency İzmir İstinyePark “evden uzak ama eve çok yakın” mottosuyla misafirlerine ev konforunda bir konaklamanın yanı sıra keyifli alışveriş deneyimi de sunuyor. Sahip olduğu özel lokasyonuyla Türkiye’nin gözde tatil destinasyonları Alaçatı, Çeşme ve Urla’ya yakınlığıyla dikkat çeken Hyatt Regency İzmir İstinyePark, iş ve turistik amaçlı İzmir’e yolu düşen herkes için yepyeni bir konfor alanına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.