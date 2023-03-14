İBB Başkanı Soyer: Türkiye'nin geleceğine ışık tutacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yeniliğe davet” sloganıyla 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programını basın mensuplarına tanıttı.

Depremin ardından kongreye yeni buluşmanın eklendiğini söyleyen Başkan Soyer, “Biliyoruz ki önümüz aydınlık. Daha dirençli kentlerde, sağlıkla, huzurla bir arada yaşamanın önünü açacak iktisat politikalarını şekillendireceğiz” dedi. Başkan Soyer, kongreden çıkacak kararların her cümlesinin takipçisi olacaklarını da söyledi.

“Dirençli kentler yaratmanın konuşulduğu bir program olacak”

Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin ardından daha dirençli bir ülke yaratmak için İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne yeni bir buluşma eklediklerini söyleyen Başkan Soyer, “Bu büyük depremden, bu büyük acılardan sonra sorumluluğumuzun daha büyük olduğunun farkındayız.

Dünyanın her yerinden şehir plancılarını çağırdık. Japonya’dan çok kıymetli mimar ve şehir plancısı, İran’da çok büyük anıtları yapan mimar katılımcılarımız olacak. Birçok ülkeden, o ülkelerin kaderinde rol oynamış mimarlar, şehir plancıları bizimle olacak. Gelecek yüzyılın dirençli kentlerini yaratmanın konuşulduğu bir program olacak” şeklinde konuştu.

7 gün 7 başlık

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi programını açıklayan Soyer, “Bütün arzumuz, kongre hazırlık sürecinde verilen ilke ve kararları bir netliğe kavuşturmak ve bundan sonraki hükümetlerin, iktidarların esinleneceği, yararlanacağı metinler hâline getirmek.

Toplantılarla ilgili 7 başlık belirledik. 7 gün sürecek kongrenin her gününün farklı bir konuda gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Birinci gün “Yeniliğe Davet”, ikinci gün “Vicdana Davet”, üçüncü gün “Yürüyüşe Davet”, dördüncü gün “Doğamıza Davet”, beşinci gün “Değişime Davet”, altıncı gün “Sadakate Davet”, yedinci gün “Çokluğa ve Birliğe Davet” başlıklarıyla düzenlenecek.

Her biri alanında uzman akademisyen, bilim insanı, siyasetçi ve sanatçılar konuşmacı olacak” ifadelerini kullandı. Başkan Soyer, ”Dünyanın en bereketli topraklarında, dünyanın en güzel iklim kuşağında, dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok büyük acılar, dramlar yaşandı geçtiğimiz bir ay içinde.

Ama biliyoruz ki önümüz aydınlık. Bu topraklarda yaşayan herkesin daha dirençli kentlerde, sağlıkla, huzurla bir arada yaşamasının önünü açacak ilke ve kuralları ortaya koyan iktisat politikalarını şekillendirmeye çalışıyoruz” dedi.

İktisat Kongresi’nde alınacak kararların takipçisi olacaklarını vurgulayan Soyer, “Bizim ortaya koyacağımız bu kararlar, tamamen ortak akılla şekillenen bu metinler, kim iktidarda olursa olsun, kim yerel yönetimlerde olursa olsun, hepsi için ilham olmasını, yollarını aydınlatan bir ışık olmasını dilediğimiz kararlar. Biz Türkiye’nin geleceğine ışık tutmak istiyoruz. Bizim geleceğe ilişkin politika önerilerini müzakere etmek gibi bir derdimiz var. Diliyoruz ki herkes faydalansın. Biz sıkı sıkı takipçisi olacağız” dedi.